Şeker pancarında ödeme takvimi belli oldu

Türkiye Şeker Fabrikalarınca (Türkşeker) bu yıl üreticilere 4,4 milyar lira avans ödemesi yapılırken, başlayan şeker pancarı alımları için ödemeler 30 gün içinde tamamlanacak.



Türkşeker tarafından 2024 yılı şeker pancarı alım fiyatı kota tamamlama primiyle ton başına 2 bin 375 lira olarak belirlendi.



Şeker pancarı alım fiyatı geçen yıl ton başına bin 855 lira olarak belirlenirken, alım fiyatı yüzde 28 artmış oldu.



Geçen yıl yaklaşık 9,7 milyon ton şeker pancarı alımı yapılırken, bu sene 7,3 milyon ton civarında alım yapılması planlanıyor.



Türkşeker ile üreticiler arasında akdedilen şeker pancarı üretim sözleşmesi gereğince fabrika bazında pancar alımının tamamlandığı tarihten itibaren en geç 30 gün içerisinde pancar bedel ödemeleri tamamlanıyor.



Bu yıl şeker pancarı ekimleri şubat ayı sonu itibarıyla başladı. 2024 yılı için belirlenen 8,1 milyon ton pancar üretim kotasının tamamı kadar taahhüt alındı.