Şeker pancarını kuraklık vurdu
Kırıkkale'de yetersiz yağışlar, şeker pancarı üretiminde verim kaybına neden oldu. Çiftçiler, kuraklığın giderek daha büyük bir tehdit oluşturduğunu söylerek yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını dile getirdi.
Kırıkkale'de yaşanan kuraklık, tarımsal üretimi de olumsuz etkiliyor.
Su kaynaklarının tükenme noktasına gelmesi, özellikle şeker pancarı üretiminde verim kaybına sebep oldu.
Keskin ilçesine bağlı Efendi köyünde başlayan şeker pancarı hasadında çiftçiler verim kaybı yaşıyor.
İlçede şeker pancarı üretimi yapan çiftçiler, yüzde 30 verim kaybı yaşadıklarını söyledi.
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