ntv.com.tr

Şekerbank'ta hisse devri

Şekerbank, ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına karşılık gelen hissesinin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin sürecin başladığını duyurdu.

Şekerbank'ta hisse devri

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve bankamızın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin olarak, taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır." ifadesi kullanıldı.

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması: Satış görüşmeleri sonlandırıldı

Koç Holding'den Yapı Kredi açıklaması: Satış görüşmeleri sonlandırıldı

Haberi Görüntüle

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...