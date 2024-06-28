Şekerbank'ta hisse devri

Şekerbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamıza yapılan bildirim uyarınca, Samruk-Kazyna Invest LLP'nin sahibi olduğu ve bankamızın ödenmiş sermayesinin yüzde 12,06'sına tekabül eden hissenin İlbak Holding AŞ'ye devrine ilişkin olarak, taraflar, diğer koşulların yanında öncelikle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun onayı şartına bağlı olmak kaydıyla anlaşarak süreci başlatmışlardır." ifadesi kullanıldı.