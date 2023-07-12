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Sel bölgesine prim ödemesi desteği

Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle, işverenler ile sigortalıların talep etmeleri halinde prim ödemeleri 1 yıla kadar ertelenecek.

Sel bölgesine prim ödemesi desteği

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Batı 'deki sel nedeniyle isteyen mükelleflerin prim ödemelerinin erteleneceğini duyurdu.

Twitter'dan açıklama yapan Işıkhan şu ifadelere yer verdi:

Batı Karadeniz'de yaşanan sel nedeniyle; bölgede faaliyet gösteren ve selden etkilenen işverenlerimiz ile sigortalılarımızın talep etmeleri halinde prim ödemelerini 1 yıla kadar erteliyoruz. Selden etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.''

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