Selçuk Bayraktar: Baykar dünyanın en büyüğü

Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TCG Anadolu’da "TEKNOFEST Mavi Vatan" kapsamında gerçekleşen programda konuştu. Bayraktar "Mavi Vatan'ın topluma ne olduğunu anlatacağız. BAYKAR dünyanın en büyük SİHA/İHA üreticisi." dedi.



N SOSYAL MESAJI



Bayraktar "N Sosyal'e üye olacaklara özel ayrıcalıklar olacak. N Sosyal üzerinden bir yarışmamız var. Mavi Vatan'ın ne olduğunu anlatmak istiyoruz. Sadece gemilerimiz değil, aynı zamanda teknolojinin şampiyonlarının yarıştığı etkinlik olacak. 3 farklı yarışmamız var." ifadesini kullandı.



BAYRAKTAR TB3 3 BİN KİLOMETRE ÖTEYE GİDEBİLİYOR



Bayraktar TB3'ün yeteneklerinden bahseden Selçuk Bayrakta "Bayraktar TB3, dünyada kısa pistli gemilere inip kalkabilen ilk SİHA oldu. 170 defa farklı hava koşullarında otomatik şekilde indi ve kalktı. 42 ülkenin resmi heyetlerinin önünde 2 Bayraktar TB3 mühimmatla hedeflere taarruz edip gemiye geri döndüler. Deniz havacılığına stratejik giriş yapmış olduk. Kısa pistli gemiler diğer gemilerden maliyet etkin. Binlerce kilometre öteye gidebilen, Bayraktar TB3 3 bin kilometre öteye gidip geminin korunmasını sağlayabiliyor." dedi.



17-21 EYLÜL 2025'TE TEKNOFEST İSTANBUL'DA



17-21 Eylül'de Teknofest İstanbul'da düzenleneceğini söyleyen Bayraktar "KKTC bizler için bir anlamda Mavi Vatan'ın incisi diyebileceğimiz önemli bir yer. Orada da büyük coşkuyla kutlandı." açıklamasında bulundu.



JAPONYA SİHA'LARLA İLGİLENİYOR



"Baykar dünyanın en büyük SİHA ihracatçısı" diyen Bayraktar "Dünyanın en büyük SİHA üreticisi. Yakın coğrafyadan değil de 37 ülkeye SİHA ihraç etmiş durumdayız. Japonya da ilgileniyordu. Dünyanın en gelişmiş teknolojisini maliyet etkin sunmuş oluyorsunuz." sözlerini söyledi.



GEMİLER GEÇİŞE BAŞLIYOR

Mavi Vatan'ın muhafızları İstanbul'u selamlıyor. TCG Anadolu, TCG Savanora, TCG Hızırreis denizaltısı ve Türk donanmasına ait gemiler İstanbul Boğazı'ndan geçiyor.



TCG Anadolu İstanbul Boğazı'nda yapılacak 'Mavi Vatan Boğaz Geçişi' için Sarayburnu’ndan sabah 06.30’da hareket etti. Saat 15.30’da başlayacak geçiş için TCG Anadolu, TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya, TCG Sancaktar ve TCG Hızır Reis Denizaltısı ile Karadeniz açıklarında buluşacak. Sabah saatlerindeki seyir, gemilerin Karadeniz’e varmalarının ardından saat 15.30’da Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nden güneye hareketiyle başlamış olacak.



Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer alıyor.



SEYİR İZLENECEK



Gemilerin 16.00’da Sarıyer Merkez Sahili ve Tarabya, 16.10’da Emirgan bölgesi, 16.15’te Kanlıca, 16.30’da Rumelihisarı, 16.40’ta Kandilli - Bebek hattı, 16.50’de Ortaköy ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü geçişlerini gerçekleştirmesi, saat 16.50 itibarıyla ise Beşiktaş, Üsküdar, Dolmabahçe ve Sarayburnu sahillerinden izlenebileceği öngörülüyor.



21 PARE TOP ATIŞI VE ÇİMAVİRA SELAMI



Saat 17.00 - 17.30 arasında ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Dolmabahçe Sarayı’nda 21 pare top atışı ve personelin gemi boyunca yan yana durarak yaptığı selamlama anlamına gelen, çimarivayla selamlanacak.