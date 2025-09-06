Selçuk Bayraktar: Firmalarımız dünyanın en büyük SİHA pazarına sahip

TEKNOFEST Nükleer Enerji Teknolojileri Tasarım Yarışması finali Türkiye Enerji Nükleer ve Maden Araştırma Kurumu'nun (TENMAK) Küçükçekmece'deki yerleşkesinde düzenlendi. Türkiye'nin teknoloji ve inovasyon alanındaki öncü etkinliği TEKNOFEST 2025 kapsamında yarışan genç mühendislerin ve takımların yarıştığı finale Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Baytaktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar katıldı. 85 takımın başvurduğu ve 26 ekibin arasında seçilerek final heyecanı yaşayan 4 takım, sunum projelerini sundu. Final programında başarılı olan takımların, 17-21 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek TEKNOFEST ödül töreninde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elinden ödüllerini alacağı belirtildi. Programda konuşma yapan TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, "Nükleer dediğimizde ekonomik anlamda da bizim için büyük bir bağımlılık oluşturan enerji açığından yüzde 60 oranında ülkemiz bağımlı ve bir taraftan baktığınızda aslında dünya bu alanda, nükleer enerji alanında ilk adım atan ülkelerden bir tanesi. Çok da geç sayılmaz ama herhalde bir kısmı öğrenilmiş çaresizlikten, bir kısmı vizyon eksikliğinden Türkiye hak ettiği yerde değil bu alanda. Gerçekten de işte çok önemli bir merkezdeyiz Türkiye'nin ilk nükleer deneysel reaktörün olduğu, ilk çalışmaların başladığı yerdeyiz ve muhakkakta ulaşmamız gereken kızıl elmamız diyebileceğimiz bir arayışın peşindeyiz" dedi.

"FİRMALARIMIZ DÜNYANIN EN BÜYÜK SİHA PAZARINA SAHİP"



Selçuk Bayraktar, “Peki, Türkiye nükleer enerji kapasitesine, milli enerji kapasitesine nasıl ulaşacak? Bu teknolojiyi kendi kendine nasıl geliştirecek sorusu ortaya çıkıyor. Tabii son 20 yılda yapılan özellikle büyük projeler işte Akkuyu'dan tutun da bir anlamda hikaye çok daha büyük ölçekte yeniden başlatmış oluyor. Ama 'Tümüyle tasarımından üretime bizim yaptığımız geliştirdiğimiz bir nükleer teknoloji, bağımsız bir nükleer teknoloji nasıl olur?' sorusuna cevabı aradığımızda ve bunun yol haritası nasıl olmalı diye kafa yormaya başladığınızda en önemli hususun bugün burada sunum yapan arkadaşlarım gibi binlerce mühendis yetiştirmekten geçtiğini gördük. Savunma sanayinde şöyle bir örnekle anlatayım. Bundan 20 sene öncesine döndüğünüzde Türkiye savunma ekosisteminde aşağı yukarı 20 bin kişi vardı. Ve Türkiye yüzde 85 oranında, büyük oranda yurt dışına bağımlı bir ülkeydi. 20 senede konulan millileşme vizyonunda aşağı yukarı savunma sanayideki istihdam 100 ila 200 bin civarına geldi ve Türkiye artık savunma sanayinin her alanında varlık göstermeye başladı. Bazı alanlarında da çok iddialı firmalarımız dünyanın en büyük SİHA pazarına sahip. İhracat pazarının yüzde 65'ine sahip. BAYKAR tek başına yüzde 60'ına sahip. SİHA ihracat pazarının düşünün ki bazı alanlarda da çok iddialı ama mesela hava savunma sistemi de yapabiliyor. İşte şu anda da hızlı üretime doğru gitmeye başladı. Nükleer reaksiyonlardaki gibi belli bir eşik enerjisini aştığınızda, kütleyi aştığınızda kendi kendine her şeyi yapabilir hale getiriyorsun. İşte TEKNOFEST de tamda bunu gerçekleştirmek üzere devreye girdi" ifadelerini kullandı.



"TEKNOFES'TE BU YIL 85 TAKIM BAŞVURDU VE 26 TAKIM FİNAL SUNUMUNA GELDİ"



TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar, “Bu yıl ise katlanarak büyüdü. 85 takım başvurdu ve 26 takım final sunumuna geldi. Bugün de 4 tanesini inşallah 17 -21 Eylül'de de şampiyonlar Cumhurbaşkanımızdan ve bakanlarımızdan ödüllerini alacaklar. Ve tabii 19-20 milyon liraya yakın ödül verilecek. 15 milyonu da bunun akademik teşvik ödülü olarak üniversitelerimize verilecek. Tabii ben bugün de ilk defa burayı ziyaret etme şansım oldu ve açıkçası TEKNOFEST'in o büyülü ruhu özellikle böylesine bir konuda nükleer enerji teknolojileri gibi bir konuda bir taraf baktığınızda insanları böyle korkutan ve çok uzak gözüken böylesine de bu konuda o rengarenk atmosferi beni de ç ok heyecanlandırdı. Bu ülkenin bir mühendis evladı olarak iletmek istiyorum Ve tabii dünyayı yüksek enerjisiyle sevgili genç kardeşlerim. Yolunuz açık, ufkunuz geniş, enerjiniz daim olsun" dedi.