Selçuk Bayraktar'dan yeni girişim

Fransa’nın Paris kentinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının törenine katıldı. Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow’da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.