Selçuk Bayraktar'dan yeni girişim

Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow’da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.

Selçuk Bayraktar'dan yeni girişim

Fransa’nın kentinde, Baykar Yönetim Kurulu Başkanı ve Leonardo CEO’su Roberto Cingolani, Baykar ile Leonardo arasında savunma ve havacılık alanlarında kurulan stratejik ortaklık kapsamında imzalanan ortak girişim anlaşmasının törenine katıldı. Dünyanın en köklü ve büyük havacılık fuarlarından biri olan Paris AirShow’da duyurulan anlaşmayla iki şirket, LBA Systems adlı ortak girişimi kurdu.

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