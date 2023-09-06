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Selden etkilenenlere 15 bin TL destek

İstanbul'da selden etkilenen yerlerde hasar tespit çalışmaları başladı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sel ve su baskınlarından etkilenen kişilere, hane başına AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan ise 5 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

Selden etkilenenlere 15 bin TL destek
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Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçesinde sele neden oldu. 

Selde 2 kişi ise yaşamını kaybetti.

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ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kaymakamlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen İstanbullulara AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da 5 bin TL olmak üzere hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.

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