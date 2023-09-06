Selden etkilenenlere 15 bin TL destek

ÇALIŞMALAR BAŞLADI

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kaymakamlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.

Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen İstanbullulara AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da 5 bin TL olmak üzere hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.