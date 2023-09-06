Selden etkilenenlere 15 bin TL destek

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Dün akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış İstanbul'un Arnavutköy, Başakşehir ve Küçükçekmece ilçesinde sele neden oldu.
Selde 2 kişi ise yaşamını kaybetti.
ÇALIŞMALAR BAŞLADI
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul Valiliği koordinasyonunda kaymakamlar tarafından hasar tespit çalışmalarının başladığını duyurdu.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Yerlikaya, ilk etapta sel ve su baskınlarından etkilenen İstanbullulara AFAD'dan 10 bin TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan da 5 bin TL olmak üzere hane başına toplam 15 bin TL yardım ödemesi yapılacağını duyurdu.
#İstanbul'da, Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlarımız tarafından sel ve su baskınlarından olumsuz etkilenen yerlerin zarar tespit çalışmaları başladı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) September 6, 2023
İlk etapta #sel ve su baskınlarından etkilenen ailelerimize hane başına;
✅ AFAD’dan 10.000 TL
✅ Aile ve Sosyal… pic.twitter.com/fdtWv4H4J2
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