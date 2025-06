Self servis kiraz! 12 dönüm tarlası var

Sert kışları ve uzun süren soğuk havasıyla bilinen Erzurum'da kiraz hasadı, bölge halkı ve ziyaretçiler için her yıl merakla beklenen bir etkinliğe dönüşüyor. Ziyaretçilerin doğrudan bahçeye gelerek kendi kirazlarını topladığı self servis sistem, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler için benzersiz bir deneyim sunuyor. Daldan kiraz koparıp tatmanın verdiği keyif, özellikle şehir hayatından uzaklaşmak isteyen ailelerin ve çocukların ilgisini çekiyor. Yurdun dört bir yanından gelen ziyaretçiler, sadece kiraz toplamakla kalmıyor, aynı zamanda bölgenin doğal güzelliklerini de keşfetme fırsatı buluyor. Uzundere, yıl boyunca doğa turizmi açısından canlılığını korurken, kiraz mevsimiyle birlikte bu ilgi zirveye ulaşıyor. Yöre halkı bu yıl mevsim şartlarının kiraz üretimine olumlu yansıdığını ifade ediyor. Geçtiğimiz yıl yaşanan don olayları nedeniyle azalan rekolte, 2025'te normale döndü. Balıklı Mahallesi'nde yaşayan Mustafa Güngör, 12 dönümlük kiraz bahçesinde bu yıl da self servis kiraz toplama geleneğini sürdürüyor. Güngör, "Bu sezon hava şartları oldukça uygun geçti. Ürün bol ve lezzetli. Misafirlerimize dolu dolu bir kiraz sezonu yaşatıyoruz" diyerek memnuniyetini dile getirdi. Güngör'ün kiraz bahçesi, haziran ayı boyunca ziyarete açık olacak. Kiraz severler, taptaze meyveleri kendi elleriyle toplamak ve doğayla baş başa bir gün geçirmek için bu fırsatı kaçırmak istemiyor.