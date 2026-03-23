Selpak satılıyor. 600 milyon dolarlık imzalar atıldı

Selpak ve Solu markaları 600 milyon dolara satılıyor. Eczacıbaşı Holding ile Arch Peninsula arasında anlaşmaya varıldı.

Açıklama, Eczacıbaşı Holding tarafından yapılan yazılı açıklamada Malezya merkezli Arch Peninsula ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, satışın Rekabet Kurulu'nun onayından sonra tamamlanacağı dile getirildi.

Eczacıbaşı Topluluğu CEO’su Burak Sevilengül, "Bu adım, Türkiye’den doğan Sanipak markalarının dünya pazarlarına daha da güçlü açılmasını ve milyonlarca yeni haneye ulaşmasını sağlayacak." diye konuştu.

Sanipak, 1969 yılında Türkiye'deki ilk markalı temizlik kağıdı üretimini başlatmıştı. Şirketin Türkiye'de üç, Fas'ta iki üretim tesisi ve 2 binden fazla çalışanı bulunuyor.