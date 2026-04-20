Sosyal Güvenlik Çalışanları Sendikası'ndan istifa eden üyeleri geri çağırmak için yeni kampanya başlatıldı.

Sendikanın sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamaya göre, istifasını geri alanlara termos hediye edilecek.

Sendikadan yapılan açıklamada "Sendikamızdan 14 Nisan itibarıyla istifa eden üyelerimizden, istifa dilekçelerinden feragat ettiklerine dair 13 Mayıs 2026 tarihine kadar dilekçe vermeleri durumunda 1.9 litre termos hediye edilecektir." denildi.

YORUMLAR GÜLDÜRDÜ

Sendika tarafından yapılan paylaşıma ilişkin yorumlarda "Şaka mı bu?", "Hani promosyon yasaktı?", "Nereden üye oluyoruz?", "Renk seçeneği var mı?", "Termosla mı elinde tutacaksınız üyeleri", "Bu doğru mu?", "Düşmanım olsa bu aklı vermez, çok düşündünüz mü bunu paylaşırken", "Bu bile istifa etmek için bir neden", "İnsan onuru, şerefi bu kadar ucuz mu?", "İstifa edenlere rüşvet", "Memurun iradesine yapılmış hakaret" gibi yorumlar yer aldı.

TARİHİ DE DEĞİŞTİRDİLER

Sendika tarafından yapılan iki paylaşımın ilkinde 10 Mayıs 2026 tarihine kadar istifadan feragat süresi bulunurken yeni yapılan paylaşımda bu süre 13 Mayıs 2026 tarihine uzatıldı.

TERMOS NE KADAR?

İstifasını geri alanlara verilmesi beklenen termosun piyasa değeri yaklaşık 2 bin 500 lira seviyesinde.

GEÇEN YIL DA VALİZ DAĞITMIŞLAR

Sendika, geçtiğimiz yıl üyelerden toplanan parayla valiz dağıtımı yaptığı ortaya çıktı.