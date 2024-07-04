Sendikalardan ortak komisyon

Türk-İş'in ev sahipliğinde üç konfederasyonun genel başkanının katıldığı toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantıda, Ergün Atalay, Mahmut Arslan ve Arzu Çerkezoğlu, ücretler üzerinden kesilen vergi, enflasyon rakamları, asgari ücret ve kamudaki tasarruf tedbirlerinin çalışanlar üzerindeki olumsuz etkisinin de aralarında olduğu konu başlıklarını görüştü.



Genel başkanlar, üç konfederasyondan birer temsilcinin katılımıyla komisyon kurulup ortak bir bildiri hazırlanmasını kararlaştırdı.



Türk-İş, Hak-İş ve DİSK'in katkılarıyla oluşturulacak bildiri, gelecek hafta Türk-İş'in ev sahipliğinde üç genel başkanın katılımıyla düzenlenecek toplantıda kamuoyuyla paylaşılacak.