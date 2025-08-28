Sentetik filamente damping sürecek

Mısır menşe ve çıkışlı, giyim için kullanılan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ithalatına uygulanan dampinge karşı vergi bazı şirketleri kapsayacak şekilde devam edecek.



Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ithalatta haksız rekabetin önlenmesine ilişkin tebliğe göre, söz konusu ürünün ithalatına uygulanan önlemlerin etkisiz kılınmasına karşı

yürütülen soruşturma tamamlandı.



Soruşturma sonucu, iş birliğinde bulunan Mısır'da yerleşik Almasria Alkoria For Textile Ind – Ulhwatex, Al Masiya Lel Senaat Al Nasijiya Co. (Diamond Tex), Egyptian International Textiles Co. – Liontex, K.C.G. Textile Egypt S.A.E., Misr Spain Co. For Blankets & Textiles, Seong An Textile S.A.E., Startex Textile Dyeing and Finishing Co. ve Ulhwa Egypt For Textile ünvanlı firmalar hariç olmak üzere, bu ülkede yerleşik üretici/ihracatçılar tarafından yürürlükte bulunan dampinge karşı önlemlerin etkisiz kılındığı tespit edildi.



İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulu, sayılan firmalar dışındaki Mısır'da yerleşik ihracatçılardan yapılan sentetik filament iplikten dokunmuş mensucat ürününün 110 gr/m2

ağırlığının üstü olanlarına CIF bedelinin 42.44'ü, bu ağırlığın altında olanlarına %21.13'ü oranında olmak üzere dampinge karşı önlemin devam etmesine karar verdi.

