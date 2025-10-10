"Seoul Kitchen" 11 Ekim'de Yapı Kredi Bomontiada'da açılıyor

K-Pop’tan K-Drama’ya, K-Beauty’den sokak modasına kadar uzanan Hallyu’nun (Kore Dalgası) enerjisini İstanbul’a taşıyan Seoul Kitchen, Kore kültürünü lezzet, müzik ve tasarım ekseninde buluşturuyor. Yalnızca bir restoran değil; şehrin kalbinde Kore’nin çok yönlü ruhunu yaşatan bir deneyim alanı sunuyor.



Kore kültürünün ritmini, enerjisini ve paylaşma geleneğini modern bir bakış açısıyla harmanlayan mekân, ziyaretçilerine hem geleneksel hem yenilikçi bir yolculuk yaşatıyor.



SEUL SOKAKLARINDAN İLHAM ALAN TASARIM



Seoul Kitchen’ın iç mekânı, Kore’nin canlı sokak kültüründen ilham alarak tasarlandı. Neon tabelalar, modern grafik dokular, Seul sokak pazarlarını anımsatan mimari detaylar ve renkli ışık oyunlarıyla mekân, misafirlerine adeta Kore’nin sokak ruhunu yaşatıyor. Renkli ışıklar, Kore müzikleri ve sokak lezzetlerinin kokusu, misafirleri Seul’ün hareketli caddelerine götürüyor. Gastronomiyle birlikte tasarım da deneyimin önemli bir parçası haline gelirken, mekânda yer alan karaoke alanı, misafirleri Seul’ün enerjik gece hayatına davet ediyor.



ŞEFLER JİMMY VE JİN'DEN İLHAM VEREN BİR YOLCULUK



Restoranın menüsü, Şefler Jimmy & Jin tarafından özenle hazırlandı. Kore sokak mutfağının enerjisini ve otantik tatlarını modern gastronomiyle buluşturan menüde;



• Tatlı–acı dengesiyle sevilen Korean Fried Chicken (Kore usulü kızarmış tavuk / KFC),



• Baharatlı sosuyla Seul sokaklarının vazgeçilmezi Tteokbokki (pirinç keki / Tokpoki),



• Kore dizilerinden tanıdık klasik Jajangmyeon (siyah fasulye soslu erişte / Cacamyön),



• Taze sebzeler, et veya deniz ürünleriyle hazırlanan Kimbap (Kore usulü sarma pirinç ruloları / Kimbap) yer alıyor.



Şef Jimmy, “Amacımız yalnızca otantik Kore yemeklerini sunmak değil; misafirlerimize Kore’nin kültürünü, geleneklerini ve misafirperverliğini de yaşatmak. Seoul Kitchen, üç ay boyunca İstanbul’da küçük bir Kore sokağı gibi olacak.” diyor.



SAMSUNG TEKNOLOJİ İLE GASTRONOMİNİN BULUŞMASI



Restoranın menü ve sipariş süreçlerinin tamamı dijital olarak yürütülüyor; misafirler tüm deneyimlerini Samsung Galaxy’nin akıllı telefon kategorisindeki amiral gemisi yeni Galaxy Z Fold7 cihazlarıyla yaşıyor. Katlanabilir akıllı telefon pazarının lideri Samsung Galaxy, Galaxy Z Fold7’nin geniş ekranı ile benzersiz bir deneyim sunuyor. Karaoke alanı ise Samsung’un 2025 OLED TV serisinin amiral gemisi S95F’in de bulunduğu Samsung TV’ler ile destekleniyor. Ayrıca restoran içerisinde kurulacak özel deneyim masası, Samsung Galaxy’nin en yeni teknoloji ürünlerini misafirlerle buluştuyor.



Bu sayede Seoul Kitchen, Türkiye’de tamamen dijital servis altyapısına sahip ilk restoran unvanını kazanırken, misafirlere yenilikçi, etkileşimli ve kesintisiz bir gastronomi deneyimi sunuyor.



MODA VE GASTRONOMİ AYNI MASADA



Moda ve gastronomiyi aynı çatı altında buluşturan Soon To Be Announced (STBA), Seoul Kitchen için özel bir kapsül koleksiyon hazırladı. Kore sokak modasının enerjisinden ve Seoul Kitchen’ın özgün menüsünden ilham alan koleksiyon, mekânın ruhunu günlük hayata taşıyor. STBA, restoranın personel üniformalarını da tasarladı. Seul sokak modasından esinle hazırlanan bu şık üniformalar, hem konseptin bütünlüğünü tamamlıyor hem de markanın çağdaş çizgisini yansıtıyor.



WATSONS TÜRKİYE'DEN GÜZELLİK DOKUNUŞU



Kore güzellik kültürünün Türkiye’deki öncüsü Watsons Türkiye, “Seoul Kitchen Güzellik Partneri” olarak deneyime bambaşka bir boyut kazandırıyor. K-Beauty’nin pozitif enerjisini mekâna taşıyan Watsons, açılış süresince düzenlenecek karaoke deneyimlerinde misafirlere sürpriz hediyeler sunarak bu kültürel yolculuğu güzellik dokunuşlarıyla tamamlıyor.



LEZZET YOLCULUĞUNUN VAZGEÇİLMEZ EŞLİKÇİSİ: COCA-COLA



Kore mutfağının özgün tatları, buz gibi bir Coca-Cola ile daha da keyifli hale geliyor. Seoul Kitchen, lezzet dolu yolculuğunu Coca-Cola’nın ferahlatıcı enerjisiyle tamamlıyor. Tatlı–acı dengesiyle öne çıkan yemeklerin yanına mükemmel bir eşlikçi olan Coca-Cola, paylaşımın ve birlikte olmanın sembolü olarak bu gastronomik deneyime farklı bir boyut katıyor. Misafirler, Seul sokaklarının enerjisini yaşarken, her yudumda Coca-Cola’nın ikonik tadıyla unutulmaz anlara eşlik edecek.



KÜLTÜR, MUTFAK VE DENEYİMİN BULUŞMA NOKTASI



Kore kültürü tutkunu gençlerden deneyim odaklı foodielere kadar geniş bir kitleye hitap eden Seoul Kitchen, gastronomiden çok daha fazlasını sunuyor.



Lezzetin, müziğin, modanın ve teknolojinin buluştuğu bu özel proje, Kore kültürünün enerjisini İstanbul’un kalbine taşıyor.



Seoul Kitchen

Yapı Kredi bomontiada

Açılış: 11 Ekim 2025

