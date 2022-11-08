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Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta bir yıl süre uzatımı

Sermaye kaybı yaşayan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin yapılan hesaplamalarda, kur farkı zararları ile 2020-2021 yıllarında tahakkuk eden bazı giderlerinin dikkate alınmaması imkanı 1 Ocak 2024'e kadar uzatıldı.

Sermaye kaybı olan veya borca batık şirketler için sağlanan kolaylıkta bir yıl süre uzatımı

Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan "6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 376'ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", 'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğle, sermaye kaybı olan veya borca batık şirketlerin durumuna ilişkin hesaplamalarda düzenlemeye gidildi.

Buna göre, söz konusu şirketlerin henüz ifa edilmemiş yabancı para cinsi yükümlülüklerden doğan kur farkı zararlarının tamamı ile 2020 ve 2021 yıllarında tahakkuk eden kiralamalardan kaynaklanan giderler, amortismanlar ve personel giderlerinin toplamının yarısının 1 Ocak 2024'e kadar yapılacak hesaplamalarda dikkate alınmaması imkanı sağlandı.

Söz konusu uygulama daha önce 1 Ocak 2023'e kadar yapılacak hesaplamaları kapsıyordu.

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