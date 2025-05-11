Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı (SPK) memur alımı başvurusu nasıl yapılır?

Sermaye Piyasası Kurulu resmi sayfasından yapılan açıklamada; "Sermaye Piyasası Kurulu’nda Genel İdare Hizmetleri sınıfında bulunan 6 Koruma ve Güvenlik Memuru, Teknik Hizmetler sınıfında bulunan 8 Teknisyen ile Yardımcı Hizmetler sınıfında bulunan 1 Aşçı ve 20 Hizmetli kadrosuna başarı durumları dikkate alınarak yeter sayıda aday personel seçimi için giriş sınavı yapılacaktır." denildi.



SPK MEMUR ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?



Adaylar başvurularını 12.05.2025 - 26.05.2025 tarihleri arasında 23:59’a kadar e-Devlet üzerinde Sermaye Piyasası Kurulu- Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım ve Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden giriş yaparak, belirtilen takvimde aktif hale gelecek olan iş başvuru ekranını kullanarak gerçekleştirecek.



Giriş sınavı ile ilgili tüm duyuru, ilanlar ve bilgilendirmeler Kurulun www.spk.gov.tr web adresi ile Kariyer Kapısı İşe Alım Platformu (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) üzerinden yayımlanacak. Sınav ile ilgili yayımlanacak duyuru, ilan ve bilgilendirmeler tebligat mahiyetinde olup, adaylara ayrıca bir tebligat yapılmayacak.



SINAVA KATILMA KOŞULLARI



1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımak,



2) 01 Ocak 2025 tarihi itibariyle Koruma ve Güvenlik Memuru ve Teknisyen için 35 yaşını, Aşçı ve Hizmetli için ise 30 yaşını doldurmamış olmak,



3) Sağlıkla ilgili olarak görevini devamlı yapmaya engel bir hali bulunmamak,



4) Giriş işlemleri dolayısıyla gerçeğe aykırı bilgi ve belgeler vermemek, beyanda bulunmamak,



5) Diğer bir kuruluşa zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmamak veya bu yükümlülüğe ilişkin borcunu ödemeyi kabul etmiş olmak,



6) ÖSYM tarafından 2024 yılında B grubu kadrolar için yapılan ve halen geçerli olan Kamu Personel Seçme Sınavına katılmış olup, aşağıdaki listede belirtilen şartları taşımak.