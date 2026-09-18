Sermaye piyasası soruşturması: Erkan Kilimci ve Namık Kemal Gökalp görevlerinden ayrıldı

Yüzbinlerce kişinin parasının içeride kaldığı ve tasfiye yöntemiyle en az 3 ay sürede tahsilat yapılacağı Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ'de yönetim kurulu başkanı Emre Tezmen'in ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdürü Erkan Kilimci de görevden ayrıldı.

Tera Finansal Yatırımlar Holding AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Kilimci'nin bugün itibarıyla her iki görevinden de kendi isteğiyle ayrıldığı bildirildi.

NAMIK KEMAL GÖKALP GÖREVİNDEN AYRILDI

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Hedef Holding Yönetim Kurulu Başkanı Namık Kemal Gökalp'le ilgili de yeni bir gelişme yaşandı.

Hedef Holding'den yapılan açıklamada ise Yönetim Kurulu Üyesi Gökalp'in, hakkında yürütülen hukuki süreç nedeniyle istifa ettiği belirtilerek, "İstifa Yönetim Kurulumuz tarafından kabul edilmiş olup, istifa eden Yönetim Kurulu üyesi yerine yeni üye atanması için ilgili süreç başlatılmıştır." ifadesi kullanıldı.