Sevgililer Günü tarifesi: Bir demet gül 2 bin lira

Sevgililer Günü yaklaşırken, gül yetiştiricilerinin yoğun mesaisi sürüyor.



Antalya ve İzmir'de seralarda yetiştirilen güllerin hasadı yapılıyor.



Türkiye'de gül üretiminde Antalya ve İzmir öne çıkıyor. Güller hem iç pazara satılıyor hem de ihraç ediliyor. Artan maliyetler fiyatı yükseltiyor.



Gülün perakende fiyatı, seradakinin iki katını buluyor.



10'lu güller için bin lira 20'li güllere 2 bin lira fiyat biçiliyor.