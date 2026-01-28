Sevgililer Günü’nde fark yaratmak isteyen markalar için: Euromsg Express

Türkiye’de de Sevgililer Günü harcamalarının Şubat ayında perakende ciroya %20–25 civarında katkı sağladığı gözlemleniyor. Bu istatistikler, sevgililer günü kampanyalarının sadece tematik bir iletişim fırsatı olmadığını, aynı zamanda ciddi ekonomik hareketlilik yarattığını ortaya koyuyor.

Bu dönemde hızlı ve etkili iletişim kurabilmek, müşterilerle bağınızı güçlendirmek ve satış fırsatını kaçırmamak için kritik önem taşıyor. Euromsg Express, tam da bu ihtiyaçlara odaklanan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

HIZLI AKSİYON - KAMPANYAYA GEÇ KALMAYIN

Sevgililer Günü haftası yaklaşırken, hızlı hareket eden markalar tüketici gözünde daha üst sıraya yerleşir. Ancak kampanya planlamasında zaman daraldığında, takımlar karmaşık araçlarla uğraşmak zorunda kalabiliyor. Euromsg Express’in bulk e-posta gönderim altyapısı sayesinde, teknik detaylarla zaman kaybetmeden milyonlarca tüketiciye ulaşabilirsiniz.

Şablon seçimi, içerik ekleme ve gönderim planlama adımları basit birkaç tıklama ile tamamlanır; böylece kampanyalarınızı tam zamanında başlatabilirsiniz.

HAZIR ŞABLONLARLA ZAMANDAN TASARRUF

Sevgililer günü için özel olarak tasarlanmış sektörlere uygun e-posta şablonları, kampanyalarınızı daha çekici, duygusal ve etkili hale getirir. Tasarım ve formatla uğraşmak yerine, müşterilerinizin ilgisini çekecek metne ve tekliflere odaklanabilirsiniz. Euromsg Express’in hazır şablonları, perakendeden hizmet sektörüne kadar geniş bir kullanım alanı sunar ve hızlı adaptasyon sağlar.

ACİLİYET HİSSİ OLUŞTURUN - SATIN ALMA KARARLARINI HIZLANDIRIN

Tüketiciler genellikle sevgililer günü alışverişlerini kutlamaya yakın tarihlere bırakma eğiliminde. Özellikle kampanyanın son günlerinde satışlar önemli ölçüde artar. Bu davranış, markaların mesajlarını doğru zamanda iletmelerinin önemini bir kez daha gösteriyor.

Euromsg Express, planlı bulk e-posta iletileri sayesinde kampanyalarınızı belirlediğiniz takvime göre otomatik olarak hayata geçirmenizi sağlar — böylece fırsat dönemini kaçırmazsınız.

Neden Euromsg Express?

-Tek bir platformdan bulk e-posta ile milyonlarca kişiye ulaşma

- Sektöre özel hazır şablon seçenekleri ile daha etkili mesajlar

- Teknik karmaşa olmadan kolay kullanım arayüzü

- Kampanya zamanlamasında maksimum kontrol

Sevgililer Günü gibi özel dönemlerde, müşterilerle hızlı, anlamlı ve tam zamanında iletişim kurmak, markanızı fark edilir kılar. Euromsg Express, bu iletişim sürecini basitleştirir ve kampanyalarınızı başarıyla sonuçlandırmanıza yardımcı olur.



Kampanya dönemi daralırken zaman kaybetmeden aksiyon almak, satış fırsatlarını büyütmek için kritik bir adımdır, bu fırsatı kaçırmayın.