SGK 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdi
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), 2024'te 1,3 milyar lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdi
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sosyal Güvenlik Kurumunun (SGK) 2024'te 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdiğini bildirdi.
Işıkhan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:
"Tıbbi mama desteğiyle minik kalplerin yanında oluyoruz. 0-2 yaş arası inek sütü ve çoklu gıda alerjisi olan bebeklerimizin gelişimini destekliyoruz. Sosyal Güvenlik Kurumu olarak 2024 yılında 1 milyar 355 milyon lira tıbbi mama ödemesi gerçekleştirdik. Evlatlarımız mutluysa biz mutluyuz, aile yapımız güçlüyse biz güçlüyüz."
