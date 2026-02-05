SGK prim borçlarına kolaylık. Taksitlerde şartlar kalktı

Sosyal Güvenlik Kurumu'nun 30 Ocak 2026 tarihinde yayımladığı genelgeyle duyurduğu SGK primlerine yönelik prim borcu ödemelerindeki kolaylığa ilişkin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan açıklama yaptı.

Bakan Işıkhan "Sosyal Güvenlik Kurumumuza olan prim borcu ödemelerinde önemli bir kolaylığı hayata geçirdik. Tecil ve taksitlendirme işlemlerinde yüzde 10 peşinat şartını kaldırdık. Tecilde ilk taksit dahil olmak üzere tüm taksitlerin eşit tutarlarda ödenebilmesini sağladık. Düzenleme sayesinde borç ödemelerini kolaylaştırıyor, vatandaşlarımızı destekliyoruz." dedi.