SGK sistemi kilitlendi, borçların ödeme günü ertelendi

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında bazı hizmetlere erişilmesinde gecikme meydana gelmesinden dolayı son ödeme günü bugün olan borçların ödeme gününün 7 Nisan’a kadar uzatıldığını duyurdu.



SGK tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Kurum muhasebe işlemlerinin yürütüldüğü Mali Otomasyon Sistemi (MOSIP) altyapısında yapılan güncelleme çalışmalarından dolayı bazı hizmetlere erişilmesinde gecikmeler meydana gelmiştir.



Meydana gelen gecikmelerden dolayı 5510 sayılı Kanunun, 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bendi kapsamında sigortalı çalıştıran işyerlerinin, 4 üncü maddesinin birinci fikrasının (b) bendi kapsamındaki sigortalılar ile diğer sigortalılar ve genel sağlık sigortalılarının, cari dönem sigorta prim borçlarının, yapılandırma/taksitlendirme/6183-48 inci madde taksitlendirme borçlarının, diğer her türlü borcun ve 5510 sayılı Kanununa ve ilgili kanunlara göre yapılan borçlanma (3201 sayılı Kanuna göre yapılanlar dahil) ve ihya kapsamındaki borçların son ödeme tarihi 31/03/2026 olanların ödeme süresi 7 Nisan 2026 tarihi saat 23:59'a kadar uzatılmış olup bu tarihe kadar yapılacak ödemeler yasal süresi içerisinde yapılmış sayılacaktır. Sigorta prim teşvik ve desteklerinden yararlanmaya devam edilebilmesi, süresinde ödenmeyen primler nedeniyle gecikme cezası ve gecikme zammına maruz kalınmaması ve yapılandırma ödeme planlarının ihlal edilmemesi açısından belirtilen tarihe kadar ilgili borçların ödenmesi önem arz etmektedir"