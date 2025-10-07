SGK uyardı... Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz

Sosyal Güvenlik Kurumu, hizmet dökümlerinde "K" harfi olanlara ilişkin bilgilendirme yayımladı.

SGK uyardı... Hizmet dökümünüzü kontrol edin, emekli olamayabilirsiniz

Türkiye'de milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren uyarıyı Sosyal Güvenlik Kurumu yaptı.

, hizmet dökümlerinin kontrol edilmesi ve "K" harfinin bulunması halinde olacakları açıkladı.

Sosyal medya paylaşımında, hizmet dökümünde "K" harfi olması halinde iş yerlerinin SGK tarafından "Kontrollü İş Yeri" olarak izlendiği ve bu iş yerlerinde bildirilen çalışmaların hesabında geçerli olmayabileceği açıklandı.

Emekli olunsa da yapılan incelemeler sonucunda sahte sigortalılık tespit edilirse emekli maaşları iptal edilip, ödenen maaşlar ve hak kullanımları faizleriyle geri isteniyor.

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...