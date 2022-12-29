SGK'dan EYT hazırlığı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesinin ayrıntılarının belli olmasının ardından Sosyal Güvenlik Kurumu'nda (SGK) hummalı bir çalışma başlatıldı.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle oluşabilecek yoğun başvuru süreci işlemlerinin hızlı ve sorunsuz tamamlanması için bir dizi yeni önlem hayata geçirildi.

NTV'nin edindiği bilgilere göre, SGK öncelikle başvuruların e-Devlet üzerinden yapılabilmesine yönelik bir alt yapıyı hazır hale getirdi.

Bu kapsamda sunucu kapasiteleri artırılırken, bilgi-işlem alt yapısının güçlendirilmesine yönelik adımlar atıldı.



Emeklilik başvurusunda bulunacakların süreci hatasız tamamlamaları için tanıtıcı videolar hazırlandı.



Ayrıca, yoğun başvuruların sıkıntısız tamamlanması için yaşlılık aylığı merkezleri yani emeklilik işlemlerinin yapıldığı merkezlerin sayıları arttırıldı.

Özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir'deki ana merkezlerin sayısının artırılmasıyla ortaya çıkacak iş yükünün hafifletilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda başka birimlerdeki personel, emeklilik işlemlerine yönelik birimlere kaydırıldı.

EYT'NİN BU HAFTA MECLİS'E SUNULMASI BEKLENİYOR

EYT'ye ilişkin yasal düzenlemenin bu hafta Meclis'e sunulması bekleniyor. Yasanın Meclis'ten geçmesi ve yürürlüğe girmesinin Ocak ayı ortasını bulması öngörülüyor. Yasanın yürürlüğe girmesinin ardından ise EYT kapsamında emeklilik başvuruları alınacak.