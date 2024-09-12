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SGK’dan Genel Sağlık Sigortası (GSS) açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, Genel Sağlık Sigortası (GSS) ile ilgili açıklama yaptı. Kurumundan yapılan açıklamada, geliri ve sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtildi.

SGK’dan Genel Sağlık Sigortası (GSS) açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu, vatandaşların gelir testine başvurarak Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında sağlık hizmetlerinden ücretsiz faydalanabileceğini bildirdi.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, herhangi bir geliri veya sosyal güvencesi olmayan kişilerin Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na gelir testi başvurusu yapması gerektiği belirtildi.

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Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte birinin altında ise ücretsiz sağlık hizmeti alabilirsiniz. Aile içi kişi başı gelir, brüt asgari ücretin üçte biri ve üzerinde ise aylık 600 lira 8 kuruş GSS primi ödeyerek sağlık hizmeti alabilirsiniz.

Ortaöğretim (lise) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 20 yaşına kadar, yükseköğretim (üniversite) mezuniyet tarihinizden itibaren 2 yıl geçmemek şartıyla 25 yaşına kadar sağlık hizmetlerinden faydalanabilirsiniz.”

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