SGK'dan GSS prim borçlarına ilişkin uyarı: IBAN dolandırıcılığına dikkat

SGK'dan, GSS prim borçlarına ilişkin "yanıltıcı IBAN numaralı SMS'ler" hakkında açıklama yapıldı.



Açıklamada, son dönemde vatandaşlara, "Genel Sağlık Sigortası prim borcunun bulunduğu ve iletilen IBAN'a para yatırılarak, söz konusu borcun ödenebileceğine" dair SMS'ler iletildiğine ilişkin şikayetler geldiği belirtildi.



GSS prim borcu bulunan vatandaşların söz konusu prim borçlarını anlaşmalı bankalardan bankamatik, internet bankacılığı ile mobil bankacılık kanalı veya e-Devlet üzerinden yalnızca T.C. kimlik numaraları ile ödeyebildiği aktarılan açıklamada, herhangi bir IBAN numarasına para yatırmamaları gerektiği vurgulandı.



SGK tarafından vatandaşlara ilgili kapsamlarda bilgilendirme amacıyla gönderilen tebligat ve SMS'ler içerisinde de herhangi bir IBAN numarasına yer verilmediğinin altı çizildi.



Açıklamada, şunlar kaydedildi:



"Buna göre vatandaşlarımızın kendilerine iletilen Genel Sağlık Sigortası borcunun bulunduğu ve mesajda yer alan IBAN numarasına söz konusu borcun yatırılmasına dair SMS'lere itibar etmemeleri gerekmektedir."