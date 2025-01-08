SGK'dan yemek kartı açıklaması
Sosyal Güvenlik Kurumu, yemek kartlarının yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158 liralık tutarın prime tabi edilmeyeceğini açıkladı. Bu tutarı aşan kısım ise prime esas kazanca tabi olacak.
Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarının kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.
SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.
Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."
Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecek. pic.twitter.com/LtvoMitsg0— SGK (@sgksosyalmedya) January 8, 2025
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