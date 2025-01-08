SGK'dan yemek kartı açıklaması

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), yemek kartlarının kullanımıyla ilgili açıklama yaptı.



SGK'dan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Yemek kartı/çeki/kuponu sadece yemek bedeli ödemelerinde kullanıldığında, yüklenen tutar prime esas kazanca dahil edilmeyecektir.



Yemek kartı/çeki/kuponunun yemek dışında başka amaçlarla kullanılması halinde 158,00 TL’lik tutar prime tabi tutulmayacak ancak bu tutarı aşan kısım prime esas kazanca tabi olacaktır."

