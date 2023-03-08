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SGK'dan EYT'li memur ve esnaflarla ilgili açıklama

SGK, işe başlama tarihi 8 Eylül 1999 öncesi olan; ancak 23 Mayıs 2002 öncesinde 3 yıl hizmeti bulunmayan memur ve Bağ-Kur'luların EYT kapsamında olmadığı iddiasını yalanladı.

SGK'dan EYT'li memur ve esnaflarla ilgili açıklama

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla () ilgili düzenleme 3 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. 

Koşulları taşıyanlar da hizmet binaları ve e-Devlet üzerinden başvuru yapmaya başladı.

Ancak bugün bazı gazeteler ve sosyal medyada 23 Mayıs 2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarının, 8 Eylül 1999 öncesinde çalışmaya başlasa da, EYT kapsamında olmadığı iddiaları yer aldı.

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Konuyla ilgili Sosyal Güvenlik Kurulu'ndan (SGK) bir açıklama yapıldı.

EYT düzenlemesiyle hizmet sürelerine bakılmaksızın tüm sigortalıların emeklilik yaş koşulunun kaldırıldığının anımsatıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kamuoyunda EYT düzenlemesi olarak adlandırılan Kanunun 23/05/2002 tarihi itibarıyla 3 yıldan az hizmeti bulunan Emekli Sandığı ve Bağ-Kur çalışanlarını kapsamadığı ve bu durumdaki çalışanların mağdur edildikleri iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır, bu bağlamda söz konusu vatandaşlar da düzenleme kapsamındadır."

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"BİR GÜN BİLE YETER"

Konu bugün "NTV'ye Sorun"da TOBB ETÜ öğretim üyesi Porf. Dr. Cem Kılıç'a da soruldu. İddianın gerçek dışı olduğunu söyleyen Kılıç, "Nereden çıktığı belli olmayan bir haberle karşı karşıya kaldık. Vatandaşlarımız buna itibaren etmesinler. 8 Eylül 1999 öncesi bir gün bile çalışmış olanlar bu yasadan yararlanır. Aslı astarı olmayan haberleri üretmemek gerektiği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

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