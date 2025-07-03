Shakira'yı ifşalayanlara küçük ceza

Perulu otorite, popüler şarkıcı Shakira'ya ait tıbbi kayıtların izinsiz olarak ifşa edilmesi nedeniyle özel sağlık kuruluşu Auna SA'ya ağır bir para cezası verdi.



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Peru'nun sağlık sektörünü denetleyen Susalud, yaptığı açıklamada Auna'nın kontrolündeki Delgado Kliniğine 668 bin 750 sol (188 bin 355 dolar) para cezası verdiğini açıkladı. Lima'da bulunan özel hastane ülkenin seçkinleri arasında bulunuyor ve ana konumu, bir helikopter iniş pistine sahip olduğu zengin Miraflores mahallesinde yer alıyor.



Şirkete gönderilen bir e-postaya hemen geri dönüş yapılmadı. Auna cezaya itiraz edebilir.



İddialar, Shakira'nın "Las mujeres ya no lloran" adlı son turnesi kapsamında Peru'nun başkentinde iki konser vereceği Şubat ayına dayanıyor.



Şarkıcı Lima'ya vardığında hastalanarak Delgado Kliniği'ne gitmiş ve tedavisine ilişkin ayrıntılar neredeyse gerçek zamanlı olarak sosyal medyaya sızmıştı. Shakira sağlık sorunlarını gerekçe göstererek ilk konserini iptal etti, ancak tıbbi sızıntı hakkında kamuoyuna açıklama yapmadı.



Susalud, şarkıcının verilerinin ifşa edilmesinin “ciddi bir ihlal” olduğunu ve tüm hastaların “saygınlık ve mahremiyet” haklarının yanı sıra kişisel bilgilerinin gizli tutulacağına dair bir güvenceye sahip olduklarını söyledi.