Shein genel merkezini taşıyabilir

Bloomberg'in kaynaklara dayandırdığı haberine göre, hızlı moda devi Shein, Hong Kong'da planlanan halka arz için düzenleyici onay almak üzere genel merkezini Singapur'dan Çin anakarasına taşımayı düşünüyor.



Şirket, Çin'de bir ana kuruluş kurma konusunda hukuk danışmanlarına danıştı, ancak görüşmeler henüz erken bir aşamada ve nihai bir karar verilmedi.



Çin'de kurulan Shein, başlangıçta New York'u ve daha sonra Londra'yı hedefleyerek halka arz için yıllarca mücadele etti. Şirket yurtdışında siyasi incelemelerle karşı karşıya kaldı ve artan ABD-Çin gerginlikleri arasında Çin'in menkul kıymetler düzenleyicisinden offshore bir listeleme için henüz onay alamadı.



Çin'e dönmek, Shein'in Pekin'in denizaşırı halka arz kurallarına uyum sağlamasına yardımcı olabilir ve muhtemelen Hong Kong kotasyonuna giden yolu kolaylaştırabilir. Ancak bu hamle yeni düzenleyici ve operasyonel zorlukları da beraberinde getirebilir.