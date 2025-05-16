Shein, Vietnam'da 26 futbol sahası büyüklüğünde depo kuracak

Online moda perakendecisi Shein, ABD ve Çin arasında artan ticaret gerilimlerinin potansiyel etkilerine karşı üretim ve lojistik altyapısını çeşitlendirme kararı aldı.

Reuters'ın aktardığına göre şirket, Vietnam'ın Ho Chi Minh City yakınlarında yaklaşık 26 futbol sahası büyüklüğünde dev bir depo kiralayarak hem vergisel riskleri azaltmayı hem de küresel tedarik zincirini yeniden yapılandırmayı hedefliyor.



Bu adım, şirketin ABD-Çin arasındaki öngörülemeyen ticaret gerginliklerinden etkilenmesini azaltabilir.



Çin'de kurulan şirket, Vietnam'ın ticari merkezi Ho Chi Minh City yakınlarında bir depo kurmak için yaklaşık 15 hektarlık endüstriyel araziyi kiralamayı kabul etti.



İki kaynak, bilgilerin kamuoyuna açık olmaması nedeniyle isimlerinin açıklanmasını istemedi.