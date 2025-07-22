Shell de çekildi... İşlemler askıya alındı

Financial Times'ın gördüğü belgelere göre Shell, Aker BP ve Enbridge gibi büyük enerji firmaları, petrol ve gaz sektörü için güvenilir bir "net sıfır" emisyon stratejisi tanımlamaya yönelik altı yıllık bir çabayı fiilen terk ederek, Bilime Dayalı Hedefler girişiminin (SBTi) uzman danışma grubundan çekildiler.



Çıkışlar, şirketlerin bir iklim planı sunulduğunda ya da 2027'nin sonuna kadar (hangisi önce gelirse) yeni petrol ve gaz sahalarının geliştirilmesini durdurmalarını gerektiren taslak standartların yayınlanmasını takip etti. Financial Times tarafından incelenen belgelere göre, önerilen kılavuz aynı zamanda petrol ve gaz üretiminde önemli bir azalma çağrısında bulunuyordu.



Shell, uzmanının taslağın "sektörün görüşünü esaslı bir şekilde yansıtmadığını" tespit ettikten sonra gruptan ayrıldığını ve standartların 2050 yılına kadar net sıfıra giden "gerçekçi" yollara izin vermesi gerektiğini savunduğunu söyledi. Aker BP süreci "etkileme kabiliyetinin sınırlı" olduğunu belirtirken, Enbridge yorum yapmayı reddetti.



Ayrılmalara cevaben SBTi, petrol ve gaz standardı üzerindeki çalışmalarını "kapasite değerlendirmelerini" gerekçe göstererek "duraklattı" ancak duraklamanın sektörün geri itmesiyle ilgili olduğunu reddetti. SBTi personeli paydaşlara, daha önce "en önemli öncelik" olarak nitelendirmelerine rağmen, standart üzerindeki çalışmaların "önceliğini kaybedeceğini" söylemişti.