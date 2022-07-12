ntv.com.tr

Shell dev LNG tesisinden sevkiyatları durdurdu

Uluslararası enerji şirketi Royal Dutch Shell, Avustralya'da bulunan dev yüzer sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) tesisi Prelude'den sevkiyatı durdurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 12.07.2022 - 09:28

Shell dev LNG tesisinden sevkiyatları durdurdu

İlişkili Haberler

Kuzey Akım 1 boru hattı 21 Temmuz'a kadar bakıma alındı

Kuzey Akım 1 boru hattı 21 Temmuz'a kadar bakıma alındı

Gazprom, Shell Energy Europe ve Orsted'e gazı kesiyor

Gazprom, Shell Energy Europe ve Orsted'e gazı kesiyor

Şirketten yapılan açıklamada, işçilerle ödemeler konusunda yaşanan anlaşmazlık nedeniyle Prelude LNG tesisinden 11 Temmuz itibarıyla kargo sevkedilmeyeceğini bildirdi.

Yetkililer 11 Temmuz gecesi vardiyanın tamamlanmasının ardından Prelude'nin sevkiyatının kapandığını ifade etti.

FİYATLARDA ARTIŞA NEDEN OLABİLİR

Shell, Prelude LNG terminalinden gönderdiği kargoların büyük kısmını Asya pazarına yönlendiriyor.

Söz konusu anlaşmazlık nedeniyle tesisten ihracat gerçekleşmemesinin küresel doğalgaz pazarında fiyat artışına neden olabileceği belirtiliyor.

Prelude LNG tesisinden ilk kargo Haziran 2019'da Asya'daki müşterilere gönderilmişti.

Dünyadaki ilk yüzer LNG platformu olarak bilinen Prelude, son 10 yılda 'da inşa edilen 8 LNG projesinin sonuncusu olarak biliniyor.

Shell'in yüzde 67,5 pay sahibi olduğu Prelude yüzer LNG üretim tesisinde, Japon Inpex'in yüzde 17,5, Güney Koreli Kogas'ın yüzde 10 ve Tayvanlı CPC'nin yüzde 5 hissesi bulunuyor.

Batı Avustralya kıyılarındaki Prelude gaz sahasında 2044'e kadar demirli kalması planlanan tesis, yıllık 3,6 milyon ton LNG, 1,3 milyon ton kondensat ve 400 bin ton LPG'yi üretip ihraç etmek üzere tasarlanmıştı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

NTVPARA HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...