Shell ve BP'de yakıt sıkıntısı... Endonezya'da benzin bulamıyorlar

Shell'in internet sitesinde yapılan açıklamaya göre, ülkede satılan üç benzin markası, bir sonraki duyuruya kadar bazı noktalarda mevcut olmayacak. Şirket, yakıt bulunabilirliğini sağlamak için Endonezya Enerji Bakanlığı ile koordinasyon halinde olduğunu belirtti.



Güneydoğu Asya ülkesine petrol ürünleri ithalatı, devlet kotalarıyla düzenleniyor. Ülke, yerel sahalardan bir miktar ham petrol üretse de, net bir petrol ithalatçısı ve rafinaj kapasitesinin yetersizliği, bazı petrol ürünlerinin denizaşırı ülkelerden ithal edilmesi anlamına geliyor.



Enerji Bakanı Bahlil Lahadalia, Kompas'ın bir röportajına dayanarak, özel şirketlerin daha yüksek kotalar talep ettiğini söyledi. Rapora göre, Lahadalia, özel şirketleri Endonezya'da benzin perakende sektörüne hakim olan devlet şirketi PT Pertamina'dan tedarik almaya teşvik etti.



Jakarta Post, BP markalı istasyonları işleten PT Aneka Petroindo Raya'nın bir yöneticisine dayandırdığı haberinde, bu istasyonların da bazı ürünlerde kıtlıkla karşı karşıya olduğunu belirtti.



Shell, bu yılın başlarında Endonezya'daki akaryakıt istasyonlarını ve ilgili akaryakıt dağıtım operasyonlarını Filipinler merkezli Citadel Pacific Ltd. ve Sefas Group arasındaki bir ortak girişim şirketine satmayı kabul etti.