Siber tehdit tırmanıyor: Bir haftada üçüncü saldırı

Londra'daki lüks mağaza zinciri Harrods, perşembe günü yaptığı açıklamada, siber saldırının hedefi olan son perakendecinin kendileri olduğunu duyurdu.



Bu, Marks & Spencer ve Co-op Group'ta meydana gelen olayların ardından iki hafta içinde İngiltere'deki bir perakendeciye yönelik üçüncü yüksek profilli siber saldırı oldu.

Ulusal Siber Güvenlik Merkezi (NCSC), saldırıların doğasını araştırmak üzere şirketlerle birlikte çalıştıklarını açıkladı. Güvenlik uzmanları, perakende sektörünün artan siber tehditlere karşı daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Parlamento da M&S’ye yönelik güvenlik önlemlerini sorgulamak için harekete geçti.

