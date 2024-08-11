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Sıcak hava mısırı vurdu! Koçan küçüldü, verim düştü

Adana'da sıcaklık rekorları kırılırken, hasadı başlayan stratejik ürün mısırın koçan boyu küçülürken, rekoltenin de yüzde 20-30 arasında düştüğü bildirildi.

Sıcak hava mısırı vurdu! Koçan küçüldü, verim düştü

Türkiye'nin 8,3 milyon tonluk mısır üretiminin yaklaşık yüzde 13'ünü karşılayan 'da "sarı altın" olarak adlandırılan mısırda hasat başladı.

Kent genelinde 649 bin dönümde ekilen mısırdan yaklaşık 750 bin ton rekolte hedefleniyor.

MISIRI VURDU

Adana'da bu sene yaşanan rekor sıcaklıklar mısırın boyunu da etkiledi.

Bazı mısırların boyu 15-20 santimetre olurken bazı mısırların koçan boyu ise 8-10 santimetrede kaldı. Bu nedenle mısırın rekoltesinde dönüm başına 150-200 kilogram düşüş yaşandığı bildirildi.

Sıcak hava mısırı vurdu! Koçan küçüldü, verim düştü - 1

"EKİM ALANI AZALDI"

Hasat sırasında konuya ilişkin olarak konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "'da bu sene sıcak havalar nedeniyle rekolte çok düşük. Her sene dönüm başına bin 400 kilogram verim alırken bu sene bin 100 veya bin 200 kilogram verim alıyoruz. Adana'da ekimi maalesef yüzde 25 azalarak bu sene 649 bin dönüm oldu." dedi.

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