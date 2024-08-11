Sıcak hava mısırı vurdu! Koçan küçüldü, verim düştü

Bazı mısırların boyu 15-20 santimetre olurken bazı mısırların koçan boyu ise 8-10 santimetrede kaldı. Bu nedenle mısırın rekoltesinde dönüm başına 150-200 kilogram düşüş yaşandığı bildirildi.

"EKİM ALANI AZALDI"



Hasat sırasında konuya ilişkin olarak konuşan Yüreğir Ziraat Odası Başkanı Mehmet Akın Doğan, "Adana'da bu sene sıcak havalar nedeniyle rekolte çok düşük. Her sene dönüm başına bin 400 kilogram verim alırken bu sene bin 100 veya bin 200 kilogram verim alıyoruz. Adana'da mısır ekimi maalesef yüzde 25 azalarak bu sene 649 bin dönüm oldu." dedi.