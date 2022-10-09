Sicil affı ne zaman çıkacak? Kredi sicil affından kimler faydalanacak? (2022 sicil affı)

Yaklaşık 10 milyon sicili bozulan kişi için müjdeli haber geldi. Mecliste yer alan torba kanun teklifinin arasında sicil affının da yer alması, kredi ve kredi kartı borcundan dolayı sicili bozulan kişileri yakından ilgilendiriyor. Peki, sicil affı ne zaman çıkacak?



SİCİL AFFINDAN KİMLER YARARLANABİLECEK?



Sicil affıyla birlikte yaklaşık 10 milyon kişi hakkındaki kayıtlar silinecek. Teklifin ilgili maddesine göre, sicil affından ana para ve taksit ödeme tarihi 1 Ekim'den önce olanlar faydalanabilecek.

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?



Kişi ya da şirketlerin borçlarını 1 Temmuz 2023’e kadar ödeyenlerin veya yapılandıranların, Bankalar Birliği Risk Merkezi’ndeki kayıtları silinecek.