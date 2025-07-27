Side Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Geç Bronz Çağı, Helenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait izler taşıyan Antalya'nın Manavgat ilçesindeki Side Antik Kenti, "Geleceğe Miras Projesi" ile gece de ziyaretçilerini ağırlıyor.



Antik dönemdeki Pamfilya bölgesinin en önemli liman kentinde 1947'de başlatılan ve aralıksız sürdürülen kazı çalışmalarıyla her yıl birbirinden değerli eserler gün yüzüne çıkarılıyor. Kentte bulunan tarihi 2 bin yıl öncesine dayanan Athena ile Apollon tapınakları antik kalıntılarıyla geçmişteki ihtişamlarını yansıtıyor.



Kültür ve Turizm Bakanlığınca başlatılan "Geleceğe Miras Projesi" kapsamında gece müzeciliği çalışmalarıyla ışıklandırılan Side Antik Kenti, ışıklar altındaki görkemli yapılarıyla ziyaretçilerini büyülüyor. Gece de gezilebilen kent, tarih tutkunları yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor. Antik kent özellikle hava sıcaklarının yüksek olduğu yaz döneminde, akşam daha fazla ziyaretçi ağırlıyor.



Görkemli tapınaklar, tarihi kalıntılar ışıklar altında tatilcilere, eşsiz görsel şölen sunuyor.



TURİZMCİLER GECE MÜZECİLİĞİNDEN MEMNUN



Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı Yönetim Kurulu Üyesi ve Akdeniz Bölge Temsilcisi Ahmet Özden, AA muhabirine, Kültür ve Turizm Bakanlığının "Geleceğe Miras Projesi" ile kültür turizmine önemli yatırım yaptığını söyledi.



Side'nin de bu projede yer alan önemli antik kentlerden biri olduğunu dile getiren Özden, son yıllardaki çalışmalarda kentin çehresinin tamamen değiştiğini ifade etti.



Antik kentin daha fazla turist ağırlamaya başladığını anlatan Özden, "Yoğun turist ağırladığımız haziran, temmuz, ağustos aylarında hava sıcaklığının yüksek olması nedeniyle Antalya'ya gelen turistler antik kentleri gezmekte zorlanıyor. Sıcak havada antik kenti çok fazla tercih etmiyorlar ama gece müzeciliğinin başlamasıyla saat 17.00 ve 18.00'den sonra Side'de daha fazla hareketlilik yaşanıyor." dedi.



Antik kentin ışıklandırılmasıyla daha farklı bir görüntüye de kavuştuğunu ifade eden Özden, özellikle Apollon Tapınağı'nın fotoğraf tutkunlarının buluşma noktası haline geldiğini bildirdi.



Turizmcilerin gece müzeciliğinden memnun olduğunu dile getiren Özden, "Tatilcilerden olumlu dönüşler alıyoruz, bu da bizleri mutlu ediyor. Gece müzeciliği bölgenin ekonomisine de katkı sağladı. Eskiden daha fazla güneş, deniz, kum satıyorduk, son yıllarda kültür turizmine yapılan yatırımlarla turizm çeşitlendi. Dünyada tarihi, kültürü önemseyen tatilciler de var, Türkiye bu tatilcilerin de rotasında yer almaya başladı." diye konuştu.



Özden, turizm çeşitlenmesinin turizm sezonunu da uzattığını kaydetti.



Tatilcilerden Gökay Demirel de gece müzeciliğinin son derece yararlı bir çalışma olduğunu söyledi.



Gündüz sıcak hava nedeniyle antik kenti rahat rahat gezemediklerini belirten Demirel, "Aşırı sıcakta insanlar dışarıya çıkmak istemiyor. Antik kenti gezmek de çok cazip gelmiyor ama antik kentin ışıklandırılması ve gece de gezilebilmesi bizim gibi tarih meraklılarını sevindirdi. Keyifle kenti geziyoruz, tarihi kalıntılar hakkında bilgi sahibi oluyoruz." ifadelerini kullandı.



