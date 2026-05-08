Sıfır Atık Festivali 4-7 Haziran’da Atatürk Havalimanı’nda

Sıfır Atık Hareketi’nin kurucusu, Birleşmiş Milletler Sıfır Atık Yüksek Düzeyli Şahsiyetler Danışma Kurulu Başkanı ve Sıfır Atık Vakfı Onursal Başkanı Emine Erdoğan ’ın himayesi ve vizyonu doğrultusunda, COP31 sürecinde faaliyetlerini hızlandırarak sürdüren Sıfır Atık Vakfı, enerji verimliliği ve sürdürülebilir yaşam odağında yeni bir buluşmaya hazırlanıyor.

İstanbul Valiliği ve Sıfır Atık Vakfı iş birliğinde, 1-7 Haziran İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamındaki “Sıfır Atık Festivali”, 4-7 Haziran 2026 tarihleri arasında Atatürk Havalimanı ’nda gerçekleştirilecek.

Sıfır Atık Vakfı ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğinde gerçekleştirilecek Sıfır Atık Festivali, çevre duyarlılığı ve enerji verimliliği ekseninde toplumun her kesimini İstanbul’da bir araya getirecek. 7’den 77’ye herkese hitap edecek festival; sürdürülebilir yaşam kültürünün yaygınlaştırılması, yenilikçi çevre teknolojilerinin tanıtılması ve sıfır atık bilincinin güçlendirilmesi amacıyla düzenlenecek etkinliklerle, COP31 sürecinde Türkiye ’nin çevre ve iklim vizyonuna katkı sunan önemli bir buluşma noktası olacak.

EMİNE ERDOĞAN: SIFIR ATIK FESTİVALİ, GÜÇLÜ BİR FARKINDALIK HAREKETİ

Emine Erdoğan, Sıfır Atık Festivali'ne ilişkin değerlendirmesinde, "Sıfır Atık Vakfımız ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımız iş birliğinde, İstanbul Sıfır Atık Haftası kapsamında bu yıl ilk kez gerçekleştirilecek olan Sıfır Atık Festivali, güçlü bir farkındalık hareketi. “Enerjide Verimlilik, Gelecekte Dönüşüm” temasıyla hayat bulan festival; geleneğin birikimini geleceğin ihtiyaçlarıyla harmanlayan, her yaştan insanı ortak bir sorumluluk etrafında buluşturan anlamlı bir adım. Daha yaşanabilir bir dünya için tüm vatandaşlarımızı, bu dönüşüm hareketinin bir parçası olmaya davet ediyorum. Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi , sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak" dedi.

SIFIR ATIK, BÜTÜNCÜL BİR SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK KÜLTÜRÜ

Festival; sıfır atık, enerji verimliliği, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir şehircilik, iklim farkındalığı ve çevre teknolojileri başlıklarında kamu, özel sektör, akademi, yerel yönetimler, gençler, çocuklar ve sivil toplum kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturacak.

Festival kapsamında uygulamalı deneyim alanları, kültür-sanat etkinlikleri, çocuk atölyeleri, çevre teknolojileri sergileri, girişimcilik buluşmaları ve iyi uygulama örnekleriyle; sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel bir politika değil, aynı zamanda yaşamın tüm alanlarını kapsayan bütüncül bir sürdürülebilirlik kültürü olduğu vurgulanacak.

ULUSLARARASI BİR FARKINDALIK PLATFORMU

Sıfır Atık Festivali; çevre bilinci, sürdürülebilir yaşam, teknoloji , sanat ve eğitimi bir araya getiren uluslararası bir farkındalık platformu olarak hayata geçiriliyor. Festival, sürdürülebilir yaşam pratiklerini günlük hayatın doğal bir parçası haline getirmeyi amaçlayan eğitici ve deneyim odaklı etkinliklerle ziyaretçilerine kapsamlı bir deneyim sunacak.

“Farkındalık”, “Hareket” ve “Gelecek” eksenlerinde kurgulanan festival kapsamında; interaktif

ekolojik atölyeler, uzman isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek paneller, çevre teknolojileri odaklı etkinlikler ve sürdürülebilir ürünlerin yer aldığı yeşil pazaryerleri katılımcılarla buluşacak.

Festival, yalnızca sıfır atık yaklaşımını anlatan değil, aynı zamanda uygulayan bir organizasyon modeliyle gerçekleştirilecek. Tek kullanımlık plastik kullanımına yer verilmeyecek etkinlik alanında; dijital biletleme sistemleri, güneş enerjisi destekli sahneler, kompost istasyonları ve depozitolu bardak uygulamalarıyla karbon ayak izinin en aza indirilmesi hedefleniyor.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı iş birliğiyle, Sıfır Atık Vakfı’nın küresel sürdürülebilirlik vizyonunu yansıtan festival; israfın önlendiği, kaynakların verimli kullanıldığı ve döngüsel ekonominin yaygınlaştığı bir gelecek anlayışını toplumun tüm kesimleriyle buluşturmayı amaçlıyor.

KATILIMCILAR SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM KÜLTÜRÜYLE BULUŞACAK

Festivalin günlük programı; farkındalık, deneyim, eğitim ve kültür-sanat odaklı çok yönlü etkinliklerden oluşacak şekilde planlandı. Her gün sabah saatlerinde gerçekleştirilecek kapı açılışı ve “Mataranı Kap Gel” konseptli karşılama etkinlikleriyle katılımcılar; yerel üreticiler tarafından hazırlanan ambalajsız ikramlarla sürdürülebilir yaşam kültürüyle buluşacak.

Program kapsamında düzenlenecek “Atıksız Bir Dünya Mümkün mü?” başlıklı büyük panellerde; çevre, enerji, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarında sektörün öncü isimleri bir araya gelerek geleceğin çevre politikalarını değerlendirecek.

Festivalin gastronomi bölümünde gerçekleştirilecek “Sıfır Atık Mutfağı” etkinliklerinde ise gıda israfının önlenmesine yönelik yaratıcı uygulamalar katılımcılarla paylaşılacak.

Öğleden sonra düzenlenecek paralel atölye seanslarında katılımcılar; kompost üretimi, ileri dönüşüm uygulamaları, doğal kozmetik üretimi ve sürdürülebilir yaşam pratikleri gibi başlıklarda interaktif deneyim alanlarına katılma imkânı bulacak.

Her günün finalinde gerçekleştirilecek gün batımı konserleri ise festivalin kültür ve sanat boyutunu öne çıkaracak. Geri dönüştürülmüş materyallerden üretilen enstrümanlarla sahne performansları gerçekleştirecek sanatçılar ve müzik gruplarıyla, sıfır atık yaklaşımının yalnızca çevresel değil aynı zamanda kültürel bir dönüşüm alanı olduğu vurgulanacak.

Festivalin resmi dijital platformu https://sifiratikfestivali.org/tr adresi üzerinden festival programına ulaşılabiliyor.