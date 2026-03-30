Sıfır Atık Günü. Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlesi

Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, sıfır atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal dönüşüm modeli olduğuna dikkat çekerek, “Atık dediğimiz şey bir çöp değil; doğru yönetildiğinde ekonomiye kazandırılacak bir değer ve milli bir servettir” ifadelerini kullandı.

Depozito Yönetim Sistemi ile Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor

Türkiye genelinde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi ile içecek ambalajları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tamamen yerli ve milli altyapıyla geliştirilen sistem sayesinde ambalajlar üretimden iade sürecine kadar dijital olarak takip ediliyor.

Bugün itibarıyla 53 ilde aktif olan sistem kapsamında 117 binden fazla kullanıcıya ulaşılırken, 12,5 milyon ambalaj doğaya karışmadan ekonomiye kazandırıldı. Sistem tam kapasiteye ulaştığında yıllık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi ve ekonomiye yaklaşık 5,8 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.