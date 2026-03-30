Sıfır Atık Günü. Türkiye’nin yeşil kalkınma hamlesi
30.03.2026 08:39
Son Güncelleme: 30.03.2026 08:40
Depozito Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde uygulanıyor.
30 Mart Dünya Sıfır Atık Günü kapsamında Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık yaklaşımı doğrultusunda yürütülen çalışmaların geldiği noktayı ve gelecek hedeflerini kamuoyuyla paylaştı.
Türkiye Çevre Ajansı Başkanı, sıfır atık yaklaşımının yalnızca bir çevre politikası değil, aynı zamanda ekonomik ve toplumsal dönüşüm modeli olduğuna dikkat çekerek, “Atık dediğimiz şey bir çöp değil; doğru yönetildiğinde ekonomiye kazandırılacak bir değer ve milli bir servettir” ifadelerini kullandı.
Depozito Yönetim Sistemi ile Atıklar Ekonomiye Kazandırılıyor
Türkiye genelinde uygulanan Depozito Yönetim Sistemi ile içecek ambalajları kaynağında ayrı toplanarak geri dönüşüme kazandırılıyor. Tamamen yerli ve milli altyapıyla geliştirilen sistem sayesinde ambalajlar üretimden iade sürecine kadar dijital olarak takip ediliyor.
Bugün itibarıyla 53 ilde aktif olan sistem kapsamında 117 binden fazla kullanıcıya ulaşılırken, 12,5 milyon ambalaj doğaya karışmadan ekonomiye kazandırıldı. Sistem tam kapasiteye ulaştığında yıllık 25 milyar ambalajın geri dönüştürülmesi ve ekonomiye yaklaşık 5,8 milyar TL katkı sağlanması hedefleniyor.
Depozito Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde uygulanıyor.
Sıfır Atık: Türkiye’nin Yeşil Kalkınma Hamlesi
Türkiye Çevre Ajansı, sıfır atık hedeflerini sahada güçlendirmek amacıyla proje desteklerini sürdürerek yerel yönetimlerin altyapısını güçlendiriyor. Bu çalışmalarla atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri kazanım oranlarının artırılması ve doğal kaynakların verimli kullanılması sağlanıyor.
Depozito Yönetim Sistemi, Türkiye genelinde uygulanıyor.
Denizlerde Sıfır Atık Yaklaşımı Güçleniyor
Ajans, denizlerde de bütüncül bir çevre yönetimi anlayışıyla çalışmalarını sürdürüyor.
Fethiye-Göcek bölgesinde hayata geçirilen Mapa-Şamandıra Projesi ile deniz çayırları korunurken, DERİA uygulaması sayesinde teknelerin düzenli ve çevre dostu şekilde konaklaması sağlanıyor. Dip tarama faaliyetleriyle deniz tabanındaki kirlilik temizlenerek su kalitesi artırılıyor ve ekosistem rehabilitasyonu hedefleniyor.
Ayrıca Mavi Kart Takip Sistemi ile gemilerden kaynaklanan atıkların izlenmesi ve deniz kirliliğinin önlenmesi amaçlanıyor.
Toplumsal Farkındalık Çalışmalarıyla Geniş Kitlelere Ulaşılıyor
Sıfır atık bilincinin yaygınlaştırılması amacıyla yürütülen eğitim ve farkındalık çalışmaları kapsamında yüz binlerce öğrenci ve gençle buluşularak sürdürülebilir yaşam alışkanlıkları teşvik ediliyor.
Hedef: Atıksız Türkiye, Sürdürülebilir Gelecek
Türkiye, sıfır atık alanında geliştirdiği projeler ve uygulamalarla küresel ölçekte örnek bir model olma yolunda ilerliyor.
2026 yılında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı COP31 İklim Zirvesi’nde bu başarı hikayesinin tüm dünyaya anlatılması hedefleniyor.