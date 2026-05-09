"Sıfır cep telefonu satışına taksit geliyor" iddiasına Bakanlıktan açıklama
09.05.2026 15:32
Sıfır cep telefonlarına taksit geleceği iddiasına açıklama geldi.
Ticaret Bakanlığı, sıfır cep telefonu satışının taksitlendirilmesine ilişkin Bakanlık nezdinde bir çalışma bulunmadığını bildirdi.
20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulamasının 30 bin TL’nin üzerine çıkarılacağı iddia edildi.
Ticaret Bakanlığı, bu iddialara ilişkin açıklama yaptı ve akıllı telefonlarda taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme çalışmalarının bulunmadığını duyurdu.
Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
“Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”