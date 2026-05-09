"Sıfır cep telefonu satışına taksit geliyor" iddiasına Bakanlıktan açıklama

20 bin TL’nin altındaki telefonlara 12 taksit uygulamasının 30 bin TL’nin üzerine çıkarılacağı iddia edildi.

Ticaret Bakanlığı , bu iddialara ilişkin açıklama yaptı ve akıllı telefonlarda taksit sınırına yönelik yeni bir düzenleme çalışmalarının bulunmadığını duyurdu.

Bakanlığın sosyal medya hesabından konuya ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

“Sıfır cep telefonu satışlarında taksitlendirmeye ilişkin düzenlemeler Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) yetkisinde olup, Bakanlığımız nezdinde yeni bir çalışma bulunmamaktadır. Kamuoyunun bilgisine duyurulur.”