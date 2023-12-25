Sıfır ve ikinci elde fiyatlar düştü kampanyalar art arda geldi

İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına karşın daha rasyonel seviyelere çekilmeye başlaması hem sıfır araç hem de ikinci el almak isteyenlerin beklentilerine de karşılık vermiş oldu.
Son birkaç ayda sıfır ve ikinci elde düşüşlerin yaşanıyor olması dikkati çekti.
Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri otomobil fiyatlarındaki düşüşü takip etmenin önemine dikkati çekerlerken ikinci elde yüzde 15, sıfır araç fiyatlarında ise yüzde 20'ye varan oranda yaşanan düşüşün piyasalar açısından da canlandırıcı bir etki yaratacağına vurgu yaptılar.
Aralık ayında kampanyaya gaz verdiler
Aralık ayına ilişkin Ford satış kampanyası, aracını yenilemeyi düşünen kullanıcılara sunuldu. Avantajlı takas kampanyası ile eski aracını Ford yetkili satıcılarına götürenler; binek modellerde yüzde 3, Ford Transit, aralık ayında Dacia alanlar için Şimdi Al Temmuz 2024’te Ödemeye Başla fırsatı sunuluyor.
Binekte kayda değer kampanya
Fiyatta Binek modellerde 500e, aralık ayı boyunca 200.000 TL 12 ay sıfır faizli kredi imkanıyla satın almak mümkün. Peugeot bayilerinde de Peugeot 2008, 3008 ve 5008 ARAÇLARDA 200 bin liraya yaklaşan indirimler var. Renault'ta 2023 model yılı Megane Sedan modelinin Icon versiyonları için 100.000 TL indirim desteği ya da 170.000 TL 12 ay yüzde 0 faiz ile kredi imkanı müşteriye sunuluyor.
Fiyat ve vade avantajları
Nissan'da Qashqai e-POWER Design Pack Black Edition ve Skypack için: 150.000 TL nakit alım indirimi ve 200.000 TL 12 ay faizsiz ödeme seçeneği var.
Opelin Corsa ve Corsa Elektrik için 200.000 TL 12 Ay yüzde 0,99 faiz seçeneği ile ödeme imkanından yararlanmak mümkün.Citroën C3 modelinde 120.000 TL 12 ay yüzde 0 ya da 150.000 TL 12 ay yüzde 0,99 faiz kampanyası söz konusu. Kia Sportage Hibrit modellerinde 100.000 TL indirim yapılıyor.
Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri yaptıkları açıklamada ise aralık ayında sürmekte olan kampanyaların ocak ayı için de devam edebileceğini, araç almak niyetinde olan vatandaşların da bu zaman dilimini yakından takip etmeleri gerektiğinin altını çizdiler.
Türkiye genelinde 300 den fazla bayisi bulunan Otorapor Oto Ekspertiz sundu.
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