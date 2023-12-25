Sıfır ve ikinci elde fiyatlar düştü kampanyalar art arda geldi

İkinci el araç fiyatlarının sıfır araç fiyatlarına karşın daha rasyonel seviyelere çekilmeye başlaması hem sıfır araç hem de ikinci el almak isteyenlerin beklentilerine de karşılık vermiş oldu.

Son birkaç ayda sıfır ve ikinci elde düşüşlerin yaşanıyor olması dikkati çekti.

Otorapor Oto Ekspertiz yetkilileri otomobil fiyatlarındaki düşüşü takip etmenin önemine dikkati çekerlerken ikinci elde yüzde 15, sıfır araç fiyatlarında ise yüzde 20'ye varan oranda yaşanan düşüşün piyasalar açısından da canlandırıcı bir etki yaratacağına vurgu yaptılar.

Aralık ayında kampanyaya gaz verdiler



Aralık ayına ilişkin Ford satış kampanyası, aracını yenilemeyi düşünen kullanıcılara sunuldu. Avantajlı takas kampanyası ile eski aracını Ford yetkili satıcılarına götürenler; binek modellerde yüzde 3, Ford Transit, aralık ayında Dacia alanlar için Şimdi Al Temmuz 2024’te Ödemeye Başla fırsatı sunuluyor.