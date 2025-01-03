Sigara ve alkole ÖTV zammı

Alkollü içkiler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranı artırıldı.



Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.



ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükselecek.



Ekonomi Gazetesi'nde yer alan habere göre Hazine ve Maliye Bakanlığı, asgari maktu vergi tutarlarını farklı bir şekilde belirlemezse sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa yükselecek.



Hesaplamalara göre sigara fiyatları 2-2,5 lira artacak.



ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.'de...