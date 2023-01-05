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Sigara zammı kararı ardından fiyatlar güncellendi: En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

2023 yılıyla birlikte açıklanan enflasyon verilerinin ardından, alkol ve sigara fiyatlarında da artış yaşandı. TÜİK’in enflasyon rakamlarını açıklamasının ardından hem içki hem de sigaradan alınan ÖTV tutarlarını yeniden belirledi. Peki, sigaraya ne kadar zam yapıldı?

Sigara zammı kararı ardından fiyatlar güncellendi: En düşük sigara fiyatı ne kadar oldu?

Enflasyon rakamlarının açıklanması sonrası firmaları da zam yaptı.

Türkiye Tekel Bayileri Platformu'nun açıklamasına göre, sigara çeşitlerine 3,5 lira ile 4,5 lira arasında zam yapıldı.

Fiyat artışı sonrası en ucuz sigara 30 liraya çıkarken, zam oranı yüzde 13 olarak gerçekleşti.

ZAMMININ AYRINTILARI

Enflasyon rakamları sonrası alkollü içecekler ve sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarında artış yapıldı.

Alkollü içki ve sigarada ÖTV artış oranı Yurt İçi ÜFE'ye göre belirleniyor. Son 6 aylık Yurt İçi ÜFE yüzde 22,29 oranında gerçekleşti.

Bu rakama göre alkollü içki ve sigarada ÖTV zammı yüzde 22,30 olarak belirlendi.

Artış sonrası, biranın asgari maktu vergi tutarı 5,39 liraya çıktı.

Enflasyon 2022 yılında yüzde 64,27 düzeyinde gerçekleşti.


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