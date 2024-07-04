Sigaraya 9-10 TL zam

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ile birlikte bazı sigaralara 9, bazı sigaralara 10 lira zam geldi.



Fiyat artışını Türkiye Tekel Bayileri Platformu duyurdu.



Sigaradan alınan ÖTV tutarı 1 lira artırılmıştı. Bunun da çarpan maliyetiyle satış fiyatına 5,2 lira olarak yansıması bekleniyordu. Ancak zam oranı beklentilerin üzerinde gerçekleşti.



Zam sonrası 62 liralık bir sigaranın fiyatı 71 liraya, 65 liralık bir sigaranın fiyatı ise 75 liraya yükseldi.