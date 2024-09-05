Sigaraya yeni zam

Bir sigara grubuna zam geldi. 3-4 TL'lik zammın ardından bu sigara grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 72 liraya yükseldi.



Açıklama Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar'dan geldi.



Sosyal medya hesabından açıklamada bulunan Dündar, bir sigara grubunun zam yaptığını belirtti.

3-4 TL'lik zammın ardından bu sigara grubunda en ucuz sigaranın fiyatı 72 liraya yükselirken, en pahalısı ise 81 TL oldu.



Zamlı fiyatlar bugünden itibaren geçerli olacak.