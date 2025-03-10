Sigaraya zam geldi

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zammı sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla duyurdu.



Yeni hafta itibarıyla bir şirket daha sigarada fiyatı artırdı.



Geçen hafta da iki şirket ürünlerine zam yapmıştı.



Son zamla 72 lira olan bir sigaranın fiyatı 80 liraya çıktı.



En ucuz sigara fiyatı 75 liraya, en pahalı sigara fiyatı 110 liraya yükseldi.