Sığınak inşa edilmesi zorunlu yapılar hangileri?

AFAD KAYITLARINA GİRECEK

Yeni veya mevcut tüm sığınakların kayıtları, ilgili idareler tarafından tutulacak ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bildirilecek. Böylece AFAD’ın olası afetlerde koordinasyon ve planlama yapması kolaylaşacak.

Yönetmelikle sığınakların barış zamanında da kullanılabilmesi, ancak sürekli bakımlı ve acil durumda kullanıma hazır tutulması şartı getirildi. Bu sorumluluk bina yöneticilerine ait olacak.

TRT’nin, acil durumlarda yer üstü ve yer altındaki tüm sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmesi için gerekli altyapıyı kurması ve özel nitelikli sığınaklar inşa etmesi de yönetmelikte yer aldı.

Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Türkiye genelindeki tüm sığınaklar bir yıl içinde denetlenecek. Uygun olmayan yapılar, mevzuata uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenecek.