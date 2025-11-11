Sığınak inşa edilmesi zorunlu yapılar hangileri?
11.11.2025 17:45
Türkiye’nin sığınak yönetmeliği, şehirleşme, nüfus yoğunluğu ve günümüz güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yenilendi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mesleki Hizmetler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, 44 kurum ve kuruluşun katılımıyla yürütülen çalışma altı ayda tamamlandı.
Yeni düzenlemeyle, alışveriş merkezleri, stadyumlar, millet bahçeleri, yurtlar, bakım evleri ve kamu binalarına sığınak zorunluluğu getirildi. Yönetmelik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
KONUTLAR, YURTLARA VE BAKIM EVLERİNE YENİ ŞARTLAR
Yeni düzenlemeye göre; 10’dan fazla bağımsız bölümü bulunan konutlar, 50 yatak üzeri yurt ve oteller, 25 yatak üzeri engelli, yaşlı ve çocuk bakım merkezleri ile 2 bin metrekareyi aşan sanayi tesisleri sığınak yapmak zorunda olacak. Emsal alanı 1000 metrekareyi geçen kamu binalarında da aynı yükümlülük geçerli olacak.
AFAD KAYITLARINA GİRECEK
Yeni veya mevcut tüm sığınakların kayıtları, ilgili idareler tarafından tutulacak ve İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerine bildirilecek. Böylece AFAD’ın olası afetlerde koordinasyon ve planlama yapması kolaylaşacak.
Yönetmelikle sığınakların barış zamanında da kullanılabilmesi, ancak sürekli bakımlı ve acil durumda kullanıma hazır tutulması şartı getirildi. Bu sorumluluk bina yöneticilerine ait olacak.
TRT’nin, acil durumlarda yer üstü ve yer altındaki tüm sığınaklardan kesintisiz yayın yapabilmesi için gerekli altyapıyı kurması ve özel nitelikli sığınaklar inşa etmesi de yönetmelikte yer aldı.
Yönetmeliğe eklenen geçici maddeye göre, Türkiye genelindeki tüm sığınaklar bir yıl içinde denetlenecek. Uygun olmayan yapılar, mevzuata uygun hale getirilmek üzere yeniden düzenlenecek.