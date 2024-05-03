Sığınmacıya nikah ücreti artışı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu.



Geçen haftalarda da kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verilmişti.



Nikah ücretini 25 kat artıran karar belediyenin sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.