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Sığınmacıya nikah ücreti artışı

Afyonkarahisar'da 400 TL olan nikah ücreti, sığınmacılar için 25 kat artırılarak 10 bin TL’ye yükseltildi.

Sığınmacıya nikah ücreti artışı

Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediye meclisi toplantısında sığınmacılardan alınan nikah ücretinin 25 kat artırıldığını duyurdu.

Geçen haftalarda da kentte iş yeri açma ve çalışma ruhsatı bulunmayan sığınmacılara ait dükkanların faaliyetlerine son verilmişti.

Nikah ücretini 25 kat artıran karar belediyenin sosyal medya hesaplarında da duyuruldu.

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