Sigorta devi hacklendi... 1.1 milyon kişinin bilgileri çalındı

Have I Been Pwned adlı veri ihlali bildirim sitesine göre, ABD'li sigorta devi Allianz Life'ta Temmuz ayında yaşanan veri ihlali, bilgisayar korsanlarının 1.1 milyon müşterinin kişisel bilgilerini çalmasına olanak sağladı.



Allianz Life veri ihlalini Temmuz ayı sonlarında açıkladı ve bilgisayar korsanlarının 1.4 milyon müşterisinin "çoğunluğunun" ve çalışanlarının kişisel bilgilerini bulutta depolanan bir müşteri ilişkileri veritabanından çaldığını doğruladı.



Allianz şu ana kadar ihlalden tam olarak kaç kişinin etkilendiğini teyit etmeyi reddetti.